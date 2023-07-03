Мощный взрыв прогремел в центре Токио. Есть пострадавшие

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 77 0

На месте уже работают сотрудники экстренных служб.

Мощный взрыв прогремел в центре Токио. Есть пострадавшие

Фото: REUTERS / Issei Kato

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Мощный взрыв прогремел в центре Токио. Инцидент произошел в районе Минато, в здании, где располагались рестораны и кафе, сообщает телеканал NHK.

Первые кадры с места событий уже появились в сети. На видео заметно, что сразу после хлопка в строении начался пожар. Предварительно, в результате ЧП пострадали четыре человека. Спасатели отметили, что речь идет о двух случайных прохожих и двух сотрудниках общепита.

Полиция Токио уже начала проверку по факту случившегося. Некоторые местные жители сообщают, что рядом с местом взрыва отчетливо ощущается запах газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории студии Warner Bros. произошел пожар после взрыва трансформатора.

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