Мощный взрыв прогремел в центре Токио. Есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел в центре Токио. Инцидент произошел в районе Минато, в здании, где располагались рестораны и кафе, сообщает телеканал NHK.

Первые кадры с места событий уже появились в сети. На видео заметно, что сразу после хлопка в строении начался пожар. Предварительно, в результате ЧП пострадали четыре человека. Спасатели отметили, что речь идет о двух случайных прохожих и двух сотрудниках общепита.

Полиция Токио уже начала проверку по факту случившегося. Некоторые местные жители сообщают, что рядом с местом взрыва отчетливо ощущается запах газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории студии Warner Bros. произошел пожар после взрыва трансформатора.