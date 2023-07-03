Гендиректор ВКонтакте и вице-президент VK по технологиям покинут компанию

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 52 0

Гендиректор VK Владимир Кириенко прокомментировал необходимость в кадровых перестановках.

Гендиректор ВКонтакте и вице-президент VK по технологиям покинут компанию

Фото: vk.com

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В компании ВКонтакте происходят кадровые перестановки. Как сообщила пресс-служба VK, гендиректор соцсети Марина Краснова, вице-президент VK по технологиям и разработке, а также технический директор ВКонтакте Александр Тоболь покинут свои должности.

Гендиректор VK Владимир Кириенко прокомментировал ситуацию, отметив, что перестановки в штате обеспечат успешное развитие компании.

«Обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как принимается большинство ключевых решений ВКонтакте. Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей», — подчеркнул Кириенко.

Новая команда начинает управление ВКонтакте уже с этого дня. В ее состав вошли представители топ-менеджмента VK и менеджмента ВКонтакте. Команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что VK и «Таврида. АРТ» представили образовательную программу по личному бренду.

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