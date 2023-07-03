«Чужая семья — потемки»: жуткие фото из дома, где жила обвиняемая в убийстве опекунша Далера

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 531 0

Появились кадры разрушенной квартиры обвиняемой в убийстве опекунши Далера

Фото, видео: Донат Сорокин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Арендодатель сразу обратила внимание на странности — дети Наумовых были похожи на перепуганных пташек.

Появились кадры съемной квартиры, в которой жила обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика Далера опекунша Вероника Наумова. Семья жила с детьми в ужасных условиях, но это, скорее всего, заслуга женщины — хозяйка квартиры рассказала 5-tv.ru, что сдавала ей площадь в хорошем состоянии.

Последствия жизнедеятельности Наумовых ужасают — вся мебель разбита, матрасы распотрошены, стекла выбиты, бардак и грязь заполняют каждый квадратный сантиметр. В таких условиях Вероника жила с детьми. Арендодатель возмущена — чистую квартиру разрушили и «всю вынесли».

«Мне кажется, что это что-то нездоровое с психикой у нее. Я заметила, что дети были все запуганные с самого начала. Они не общались абсолютно, они были как перепуганные птицы. Чужая семья –потемки», — призвалась женщина.

Хозяйка квартиры отметила, что за съем опекунша Далера платила исправно. Супруг Наумовой военный, и средства на существование у них всегда были.

«Чужая семья — потемки»: жуткие фото из дома, где жила обвиняемая в убийстве опекунша Далера

1/10

5-tv.ru

2/10

5-tv.ru

3/10

5-tv.ru

4/10

5-tv.ru

5/10

5-tv.ru

6/10

5-tv.ru

7/10

5-tv.ru

8/10

5-tv.ru

9/10

5-tv.ru

10/10

5-tv.ru

Дело об убийстве Далера не менее ужасающее. Тело шестилетнего ребенка нашли в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Мальчик был мертв несколько месяцев, но полицию все это время водили за нос — убеждали, что не знают обстоятельств исчезновения ребенка.

По одной из версий, Наумова могла забить приемного сына обувной ложкой, но муж в такой сценарий не верит. По его словам, при подобном исходе на теле мальчика было бы больше гематом, да и кости были бы переломаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемая в смерти Далера опекун дважды обманула детектор лжи.

+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
88.38
1.35 96.02
0.91
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

17:00
В Москве задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров
16:46
«Надо что-то делать»: любовь Успенской к омоложению может обернуться трагедией?
16:39
«Чужая семья — потемки»: жуткие фото из дома, где жила обвиняемая в убийстве опекунша Далера
16:36
«Осознанный выбор»: 61-летняя жена Малинина заговорила о пластике
16:23
Полтысячи олимпийских бассейнов: грязную воду с «Фукусимы» планируют сбросить в океан
16:17
«Правда — наша верная броня»: на арт-кластере «Таврида» прочли стихи о военных

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Большие проблемы: сможет ли Дроздов вернуться к нормальной жизни после переломов
Балерина на двоих: Волочкова раздвинула ноги перед состоятельными мужчинами
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео