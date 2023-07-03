Арендодатель сразу обратила внимание на странности — дети Наумовых были похожи на перепуганных пташек.

Появились кадры съемной квартиры, в которой жила обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика Далера опекунша Вероника Наумова. Семья жила с детьми в ужасных условиях, но это, скорее всего, заслуга женщины — хозяйка квартиры рассказала 5-tv.ru, что сдавала ей площадь в хорошем состоянии.

Последствия жизнедеятельности Наумовых ужасают — вся мебель разбита, матрасы распотрошены, стекла выбиты, бардак и грязь заполняют каждый квадратный сантиметр. В таких условиях Вероника жила с детьми. Арендодатель возмущена — чистую квартиру разрушили и «всю вынесли».

«Мне кажется, что это что-то нездоровое с психикой у нее. Я заметила, что дети были все запуганные с самого начала. Они не общались абсолютно, они были как перепуганные птицы. Чужая семья –потемки», — призвалась женщина.

Хозяйка квартиры отметила, что за съем опекунша Далера платила исправно. Супруг Наумовой военный, и средства на существование у них всегда были.

«Чужая семья — потемки»: жуткие фото из дома, где жила обвиняемая в убийстве опекунша Далера 1/10 5-tv.ru 2/10 5-tv.ru 3/10 5-tv.ru 4/10 5-tv.ru 5/10 5-tv.ru 6/10 5-tv.ru 7/10 5-tv.ru 8/10 5-tv.ru 9/10 5-tv.ru 10/10 5-tv.ru

Дело об убийстве Далера не менее ужасающее. Тело шестилетнего ребенка нашли в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Мальчик был мертв несколько месяцев, но полицию все это время водили за нос — убеждали, что не знают обстоятельств исчезновения ребенка.

По одной из версий, Наумова могла забить приемного сына обувной ложкой, но муж в такой сценарий не верит. По его словам, при подобном исходе на теле мальчика было бы больше гематом, да и кости были бы переломаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемая в смерти Далера опекун дважды обманула детектор лжи.