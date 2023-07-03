Обвиняемая в смерти Далера Бабиева опекун дважды обманула детектор лжи

Обвиняемая в гибели шестилетнего Далера Бабиева из Екатеринбурга дважды обманула детектор лжи. В первый раз — во время допроса в полиции, во второй — в Следственном комитете, рассказывает издание E1.ru.

Как известно, в Екатеринбурге расследуется громкое дело о гибели шестилетнего мальчика. Бездыханное тело ребенка правоохранители обнаружили в чемодане, спрятанном на территории гаражного комплекса. Это произошло через три дня после того, как Наумова заявила о пропаже подопечного. На сегодняшний день она задержана и является главной подозреваемой по делу. В рамках допроса женщину дважды проверяли на полиграфе и оба раза ей удалось обмануть прибор. Это могло произойти по нескольким причинам, одна из них — человеческий фактор.

«Все зависит от квалификации специалиста. Полиграфолог — тоже человек со всеми слабостями. К примеру, если это была женщина, она могла ей сочувствовать<…>. В результате можно неправильно интерпретировать те реакции, которые показывали, что она лжет. Реакцию на вопрос о смерти мальчика могли интерпретировать в том ключе, что она переживает и думает о том, что могло произойти», — попытался объяснить ситуацию E1.ru бывший полицейский по имени Виктор, занимавшийся в прошлом раскрытием убийств и других тяжких преступлений.

Он также отметил, что нельзя доверять данным детектора, если подозреваемый имеет психический расстройства из-за длительного употребления алкоголя или наркотиков. Более того, прием успокоительных препаратов тоже может сказаться на достоверности исследования. С бывшим правоохранителем на этот счет согласна и еще один собеседник издания, эксперт-полиграфолог Алена.

Однако точность результата, по ее словам, будет зависеть от аппарата. В полиции и Следственном комитете приборы существенно отличаются по техническим характеристикам. В СК это боле современный прибор.

«В полиции это обычно „Диана“, она не оснащена оцифрованной тонической составляющей, которая очень хорошо показывает, что человек под воздействием веществ. А вот аппараты „Барьер“, „Риф“ и „Крис“ — они оснащены. С ними легче определить, что человек под чем-то находится. Если они не увидели, что она под успокоительными препаратами, искажающими реакции, то это все объясняет», — добавила она.

Вместе с тем, предположила эксперт, могли произойти ошибки в процедуре проведения исследования. Стоит только неправильно сформулировать вопрос, и все пойдет не так.

«Нужно выбирать те, что не касаются того дела, которое исследуется на полиграфе, чтобы не было пересечения в эмоциональном фоне на тестировании. Например, если мы расследуем кражи и значимый прямой вопрос у нас звучит как: «Вы принимали участие в хищении?» — то контрольный вопрос в виде: «Вы хоть раз что-нибудь крали?» — помешает чистоте исследования, — привела пример полиграфолог.

В свою очередь бывший правоохранитель Виктор все же уверен, что при первом исследовании, скорее всего, ключевую роль сыграли хорошие характеристики женщины — специалисты сделали соответствующее заключение и ее отпустили. А вот при допросе в Следственном комитете сотрудники, вероятнее всего, что-то заподозрили и Наумову задержали. Соответственно, говорить о полном провале исследования, полагает он, некорректно.

О пропаже шестилетнего Далера Бабиева стало известно 26 июня. Поиски ребенка продолжались в течение трех дней, после чего тело нашли в сумке на территории гаражного комплекса Чкаловского района. По результатам экспертизы следователи установили, что мальчик скончался значительно раньше, несколько месяцев назад. Причины и обстоятельства происшествия расследует Следственный комитет региона.

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