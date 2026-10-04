«По-хорошему или по-плохому»: Трамп обозначил два сценария по ситуации с Ираном

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Глава Белого дома намерен принять решение по этому вопросу.

Что Трамп хочет сделать с Ираном

Фото: Reuters/Annabelle Gordon

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Трамп: ситуация вокруг Ирана может развиваться по-хорошему или по-плохому

Ситуация вокруг Ирана может развиваться по одному из двух сценариев — благоприятному или негативному. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами.

«Вопрос только в том, будет это по-хорошему или по-плохому. Мы можем по-хорошему, можем по-плохому», — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что ему предстоит определиться с позицией по исламской республике. При этом какие-либо детали он раскрывать не стал. Он также уверен, что Тегеран больше не преследует цели создать ядерное оружие.

«Иран, как вы знаете, практически отказался от любых планов относительного ядерного оружия», — уточнил президент.

Ранее глава государства утверждал, что Вашингтон и Тегеран контактируют по вопросу проведения новых переговоров, и исламская республика настаивает на этом. По его словам, США и Иран смогут договориться по волнующим вопросам.

При этом он отверг идею Тегерана о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, назвав ее неприемлемой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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