«По-хорошему или по-плохому»: Трамп обозначил два сценария по ситуации с Ираном

Трамп: ситуация вокруг Ирана может развиваться по-хорошему или по-плохому

Ситуация вокруг Ирана может развиваться по одному из двух сценариев — благоприятному или негативному. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами.

«Вопрос только в том, будет это по-хорошему или по-плохому. Мы можем по-хорошему, можем по-плохому», — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что ему предстоит определиться с позицией по исламской республике. При этом какие-либо детали он раскрывать не стал. Он также уверен, что Тегеран больше не преследует цели создать ядерное оружие.

«Иран, как вы знаете, практически отказался от любых планов относительного ядерного оружия», — уточнил президент.

Ранее глава государства утверждал, что Вашингтон и Тегеран контактируют по вопросу проведения новых переговоров, и исламская республика настаивает на этом. По его словам, США и Иран смогут договориться по волнующим вопросам.

При этом он отверг идею Тегерана о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, назвав ее неприемлемой.

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