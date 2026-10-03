ВСУ атаковали Белгород беспилотниками: среди раненых есть дети

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Киевский режим целенаправленно бил по жилым районам.

Атака беспилотников на Белгород — сколько пострадали

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород

В результате ударов ВСУ по центру и жилым районам Белгорода ранения получили шесть человек, включая трех несовершеннолетних. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил руководитель региона Александр Шуваев.

Губернатор отметил, что боевики киевского режима атаковали областной центр с помощью беспилотников.

«Враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановку. В итоге пострадали шесть человек, в том числе трое детей», — написал он.

Осколочные ранения зафиксированы у четырехлетней девочки и у 11-летнего мальчика. Ранения в области живота и грудной клетки получил 16-летний подросток. Все пострадавшие госпитализированы добавил Шуваев. В больницу также доставлены трое взрослых, при этом состояние двоих оценивается как тяжелое.

Глава области заявил, что детонация летательного аппарата вызвала пожар в одной из квартир в многоэтажном доме. Кроме того, загорелись шесть машин. По словам губернатора, все возгорания в городе ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru писал о ранении ребенка в населенном пункте Красная Поляна Белгородской области в результате детонации БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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