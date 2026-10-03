ВСУ атаковали Белгород беспилотниками: среди раненых есть дети
Киевский режим целенаправленно бил по жилым районам.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород
В результате ударов ВСУ по центру и жилым районам Белгорода ранения получили шесть человек, включая трех несовершеннолетних. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил руководитель региона Александр Шуваев.
Губернатор отметил, что боевики киевского режима атаковали областной центр с помощью беспилотников.
«Враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановку. В итоге пострадали шесть человек, в том числе трое детей», — написал он.
Осколочные ранения зафиксированы у четырехлетней девочки и у 11-летнего мальчика. Ранения в области живота и грудной клетки получил 16-летний подросток. Все пострадавшие госпитализированы добавил Шуваев. В больницу также доставлены трое взрослых, при этом состояние двоих оценивается как тяжелое.
Глава области заявил, что детонация летательного аппарата вызвала пожар в одной из квартир в многоэтажном доме. Кроме того, загорелись шесть машин. По словам губернатора, все возгорания в городе ликвидированы.
Ранее 5-tv.ru писал о ранении ребенка в населенном пункте Красная Поляна Белгородской области в результате детонации БПЛА.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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