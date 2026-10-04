«Он молился»: капитан рейса Flydubai объяснил, где был второй пилот перед атакой

Капитан рейса Flydubai заявил, что второй пилот перед нападением ушел молиться

Командир экипажа рейса Flydubai Смит Маччхар, раскрыл подробности нападения, которое устроил на него второй пилот прямо в кабине. О случившемся индийский летчик рассказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху во время телефонной беседы. Запись их разговора на своем сайте опубликовала канцелярия главы правительства.

По словам капитана воздушного судна, его помощник перед тем, как напасть, отпросился на молитву. Командир корабля из уважения к коллеге не отвлекался и внимательно следил за полетом. Однако спустя несколько минут по голове Маччхара нанесли сильный удар.

«Пока он молился, я из уважения смотрел вперед, а не назад, и вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове», — заявил пилот.

Сперва Смит подумал, что на борту самолета произошло ЧП, но за первым ударом последовали новые. Только тогда капитан понял, что ему угрожает второй пилот.

«Я пытался остановить его, но из-за первых ударов я почти потерял зрение, был в полном тумане», — отметил командир.

Маччхар попытался открыть дверь кабины, однако помощник всячески препятствовал. Одновременно нападавший заблокировал возможность дверь снаружи. Капитан пояснил, что изнутри дверь открывается поворотом ручки, а снаружи — только по коду. Члены экипажа из салона пытались ее ввести, но второй пилот не позволил им этого сделать.

После нападения Смит оказался на полу в полусознательном состоянии. Капитан слышал крики из салона и понимал, что воздушное судно теряет высоту. Командир добавил, что дверь удалось открыть только тогда, когда он «собрал последние силы».

Ранее 5-tv.ru писал об этом инциденте, который произошел 30 сентября. На борту самолета, который следовал из Дубая в Тель-Авив, находились 174 пассажира. Позже стало известно, что между пилотами произошла драка. При этом сам экипаж сперва подал сигнал о происшествии, а после — код, означающий угон судна.

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