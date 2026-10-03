Осень на время уступит место зиме: какая погода будет в Москве 4 октября

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Ветер будет дуть с западного направления.

Когда в Москву придут морозы — прогноз погоды 4 октября

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Гидрометцентр: в Москве и области 4 октября ожидается минусовая температура

Столичный регион готовится к резкой смене погоды: в ночь на 4 октября осень ненадолго уступит место зимней прохладе из-за прихода морозов. Такой прогноз на воскресенье дали в пресс-службе Гидрометцентра.

В выходной день в Москве и области ожидается переменная облачность со слабым ветром, но без каких-либо осадков. Однако ночью в столице температура опустится до минус трех градусов, а в Подмосковье — до минус пяти.

При этом синоптики отметили, что в дневное время суток ситуация изменится: воздух в Москве прогреется до плюс 13 градусов. Жителей и гостей области также ждет осенняя погода — столбики термометров поднимутся до 14 градусов тепла.

Также известно, что ветер будет дуть с западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном похолодании в Москве в это воскресенье. Причина наступления морозов связана с ослаблением антициклона, долго удерживавшего ясную и тихую погоду в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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