Осень на время уступит место зиме: какая погода будет в Москве 4 октября

Ветер будет дуть с западного направления.
Фото: 5-tv.ru
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Гидрометцентр: в Москве и области 4 октября ожидается минусовая температура
Столичный регион готовится к резкой смене погоды: в ночь на 4 октября осень ненадолго уступит место зимней прохладе из-за прихода морозов. Такой прогноз на воскресенье дали в пресс-службе Гидрометцентра.
В выходной день в Москве и области ожидается переменная облачность со слабым ветром, но без каких-либо осадков. Однако ночью в столице температура опустится до минус трех градусов, а в Подмосковье — до минус пяти.
При этом синоптики отметили, что в дневное время суток ситуация изменится: воздух в Москве прогреется до плюс 13 градусов. Жителей и гостей области также ждет осенняя погода — столбики термометров поднимутся до 14 градусов тепла.
Также известно, что ветер будет дуть с западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.
Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном похолодании в Москве в это воскресенье. Причина наступления морозов связана с ослаблением антициклона, долго удерживавшего ясную и тихую погоду в регионе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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