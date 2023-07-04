«Вернитесь»: Эмин Агаларов не сдержал чувств к бывшей жене

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Полина Долгова
Полина Долгова 21 0

Певец Эмин Агаларов не сдержал чувств к бывшей жене

«Вернитесь»: Эмин Агаларов не сдержал чувств к бывшей жене

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певец сделал заявление в особенный день.

Певец Эмин Агаларов в настоящее время счастлив с 35-летней Аленой Гавриловой. Женщина подарила возлюбленному дочь Афину. Но счастье семейной жизни не сразу пришло к ним. В 2020 году мужчина расстался с моделью, несколько месяцев они жили порознь. Однако снова сошлись.

Регистрировать свой брак пара не спешит, они наслаждаются жизнью без обязательств. Тем более, за плечами у каждого есть горький опыт неудачных отношений.

Недавно Гаврилова честно рассказала, что тяжело пережила разрыв с бизнесменом Рустамом Тарико, которого повстречала еще совсем юной девушкой. От этого союза у светской львицы подрастает 16-летний сын.

В свою очередь, у Агаларова также растут наследники: сыновья Али, Микаил и дочь Амина от первой супруги Лейлы Алиевой. Артист развелся с дочерью первого президента Азербайджана еще в 2015 году после девяти лет счастливого брака. Мужчина и женщина разошлись мирно и до сих поддерживают приятельское общение, несмотря на то, что у Эмина другая семья.

В многочисленных интервью звезда рассказывал, что считает бывшую возлюбленную «родственной душой», они часто созваниваются и делятся личными переживаниями.

В день рождения экс-супруги Агаларов опубликовал их совместное фото в социальной сети и поздравил ее с праздником.

«Лейла, с днем рождения! Спасибо тебе за все тепло, которое ты даришь, и добро, которое ты делаешь каждый день, и, конечно, за наших замечательных детей! Будь счастлива!» — написал он.

Однако не все поклонники поддержали певца в его эмоциональном поступке.

«Испортил всю психику женщине, теперь благодарит»;

«Если вы искренне желаете ей счастья, вернитесь к ней», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем может обернуться дружба нынешней жены Эмина с его бывшей.

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