«Третий лишний»: чем может обернуться дружба нынешней жены Эмина с его бывшей

Обычно девушки не предпочитают общаться с экс-возлюбленными своего мужчины. Но бывают и исключения. А чем могут обернуться такие приятельские отношения?

Нынешняя жена певца Эмина Агаларова (Алена Гаврилова) хорошо ладит с экс-супругой музыканта Лейлой Алиевой — дочерью президента Азербайджана. С чем это связано и может ли навредить отношениям? Подробный ответ эксклюзивно 5-tv.ru дала психолог Ирена Сирма.

Такой «треугольник» — это нормально?

«Смотрите, какая история. Если брать в пример Эмина и отношения его с бывавшей женой, и нынешний, и отношения между ними, то история следующая. Эмин очень сильный, ресурсный мужчина. И любой женщине приятно иметь потомство от такого мужчины. И любая женщина будет стараться не создавать такому мужчине сложностей. Что касается, нормально ли это? Ну, нормально для каждого человека, (для каждого по-своему. — Прим. ред.)», — объяснила психолог.

Что стоит за дружбой двух женщин?

Специалист считает, что это попытка нынешней жены контролировать мужа и его бывшую — есть ли между ними какие-то отношения. Подобное наблюдение может снизить тревогу у нынешней жены, отмечает эксперт. В случае Лейлы — тоже контроль. Также это может давать ей ощущение, что она все еще часть жизни своего экс-супруга.

«Но, если две женщины при этом ладят. Ну что же? Замечательно. Мудрые женщины. Они хотят остаться в поле зрения и под защитой, финансовой в том числе, этого мужчины», — отметила психолог.

А как чувствует себя мужчина?

Психолог подчеркнула, что Эмину в этой ситуации, безусловно, комфортно. По ее словам, у него под контролем прежняя семья, и нынешняя.

Психолог объяснила, что Эмин в этой ситуации очень рискует. Когда две женщины начинают такое тесное общение, фактически вытесняют мужчину из своей личной жизни, не осознавая этого. В такой ситуации Эмин может стать «третьим лишним». И тогда ему придется искать новую девушку, которая будет контактировать исключительно с ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Эмина Агаларова показала свою главную любовь на фото. И это не певец.