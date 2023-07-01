Похитил банкира в Таджикистане: что известно о мужчине, устроившем стрельбу в аэропорту Кишинева
Генпрокуратура Таджикистана раскрыла личность мужчины, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева
Фото: Вадим Денисов / ТАСС
Злоумышленник пытался сбежать через Молдавию в Европу.
Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, оказался гражданином Таджикистана. По информации прокуратуры страны, он обвинялся в своей родине в похищении человека.
Злоумышленник 1980 года рождения входил в состав преступной группы. 23 июня 2023 года похитил первого заместителя председателя «Ориенбанка» Шухрата Исматуллоева. Личность подозреваемого была раскрыта в ходе следствия.
После данного преступления мужчина попытался сбежать через Турцию в Молдавию, чтобы в дальнейшем скрыться в Европе. Однако в аэропорту Кишинева таможенные службы не пропустили его через границу, после чего он открыл огонь. Все пассажиры тут же были эвакуированы из аэропорта, а вылеты самолетов временно отложены.
Мужчина задержан, но находится в больнице, где ему оказывают помощь после ранения при перестрелке.
Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по статье «Терроризм». Также известно, что в результате инцидента погибли два человека.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как иностранец, которого не пустили в Молдавию, устроил стрельбу в аэропорту Кишинева.
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