«Мы не должны»: Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки

Требования, касающиеся России, так и не выполнены. Что ждет соглашение дальше?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Киева не собираются идти на уступки России для продления зерновой сделки.

«Мы не должны идти ни на какие уступки, чтобы сохранить зерновой коридор. Это РФ должна придерживаться своих обязательств», — заявил он во время эфира на украинском телевидении.

В прошлом месяце заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин отмечал, что Москва ведет дело по зерновой сделки к тому, чтобы 18 июля стало последнем днем ее существования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что не видит смысла продлевать ее, так как часть требований, касающихся России, так и не выполнены.

Соглашение было подписано 22 июля 2022 года. Его заключили Россия, Турция, Украина и ООН, оно подразумевает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Такая инициатива является составной частью пакета договоренностей.

Среди прочих обязательств пакета — меморандум Россия — ООН, который был рассчитан на три года. Это требование предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Евросоюзе нашли новый путь по спасению зерновой сделки.