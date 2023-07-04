«Мы не должны»: Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 48 0

Глава МИД Кулеба: Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки

«Мы не должны»: Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Читайте нас в: Дзен Новости

Требования, касающиеся России, так и не выполнены. Что ждет соглашение дальше?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Киева не собираются идти на уступки России для продления зерновой сделки.

«Мы не должны идти ни на какие уступки, чтобы сохранить зерновой коридор. Это РФ должна придерживаться своих обязательств», — заявил он во время эфира на украинском телевидении.

В прошлом месяце заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин отмечал, что Москва ведет дело по зерновой сделки к тому, чтобы 18 июля стало последнем днем ее существования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что не видит смысла продлевать ее, так как часть требований, касающихся России, так и не выполнены.

Соглашение было подписано 22 июля 2022 года. Его заключили Россия, Турция, Украина и ООН, оно подразумевает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Такая инициатива является составной частью пакета договоренностей.

Среди прочих обязательств пакета — меморандум Россия — ООН, который был рассчитан на три года. Это требование предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Евросоюзе нашли новый путь по спасению зерновой сделки.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
89.33
0.95 97.26
1.24
Время перемен: четыре знака зодиака круто изменят жизнь во второй половин...

Последние новости

1:57
Время перемен: четыре знака зодиака круто изменят жизнь во второй половине года
1:35
«Близкие молятся»: выпавшего из окна сына Михаила Ефремова готовят к операции
1:23
«Моя любовь»: Седокова трогательно поздравила мужа на фоне слухов о расставании
1:22
Находка для забывчивых: что такое трекер для поиска вещей и как он работает
1:10
В Москве открылась «Российская креативная неделя»
1:02
«Мы не должны»: Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Площадь пожара на мебельной фабрике в Химках выросла до тысячи квадратных метров
«Все решится в ближайшие сутки»: кардиолог оценил шансы на восстановление Митты
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео