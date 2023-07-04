Росавиация: аэропорты Москвы и области работают в штатном режиме

Аэропорты Москвы и области работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации после того, как появилось заявление из Внуково о вынужденном перенаправлении нескольких рейсов.

В воздушной гавани отметили, что решение было принято по не зависящим от аэропорта причинам. В настоящий момент пассажиров готовятся встречать в Шереметьево и Домодедово.

«Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей», — говорится в заявлении Росавиации, опубликованном в Telegram-канале.

Известно, что на запасные аэродромы ушли пока шесть рейсов. Речь идет о трех самолетах компании «Победа» — их примут в Шереметьево. А также о рейсах Azur Air, UTair, Flydubai — самолеты этих авиакомпаний приземляться в Домодедово.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты пилота сгоревшего при жесткой посадке SSJ-100 обжаловали его приговор.