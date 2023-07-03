Адвокаты пилота сгоревшего при жесткой посадке SSJ-100 обжаловали его приговор

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 25 0

Евдокимов управлял воздушным судном, на борту которого погиб 41 человек.

Адвокаты пилота сгоревшего при жесткой посадке SSJ-100 обжаловали его приговор

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

Читайте нас в: Дзен Новости

Сторона защиты пилота Дениса Евдокимова, управлявшего сгоревшем при жесткой посадке самолетом Sukhoi Superjet 100, обжаловала вынесенный ему приговор. Об этом в пресс-службе Химкинского городского суда сообщили 5-tv.ru.

«Апелляционная жалоба поступила»,— рассказали в инстанции.

Суд вынес Евдокимову обвинительный приговор 20 июня. В качестве меры пресечения ему было избрано заключение за решетку сроком на шесть лет. Инстанция также прияла решение взыскать с него три миллиона рублей в пользу двух пострадавших при жесткой посадке.

Самолет SSJ-100 был вынужден совершить аварийную посадку в Шереметьево 5 мая 2019 года. Пассажирское судно вылетело из Москвы в Мурманск, однако пилот развернул его. В загоревшемся самолете погиб 41 человек, среди них — только один член экипажа, остальные — пассажиры. Еще десять человек получили травмы разной степени тяжести. Всего на борту было 78 человек.

Пилот свою вину признавать отказался. Адвокаты посчитали приговор необъективным. По мнению стороны защиты, суд не рассмотрел все возможные версии авиакатастрофы.

Ранее 5-tv.ru писал, что воздушный шар с пассажирами упал в Махачкале.

+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
88.38
1.35 96.02
0.91
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

13:59
На дальних подступах: ВДВ отразили попытку контрнаступления в зоне спецоперации
13:50
Умер продюсер фильмов «Американская история Х» и «Нечто» Лоуренс Турман
13:48
Единый стиль и экология: что изменится в сфере такси в Петербурге с 1 сентября
13:37
Остались только скелеты: страшное ДТП произошло под Екатеринбургом
13:31
Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер»
13:29
Адвокаты пилота сгоревшего при жесткой посадке SSJ-100 обжаловали его приговор

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Большие проблемы: сможет ли Дроздов вернуться к нормальной жизни после переломов
Балерина на двоих: Волочкова раздвинула ноги перед состоятельными мужчинами
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео