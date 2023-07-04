В МИД России назвали атаку беспилотников в Новой Москве актом терроризма. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, опубликовав заявление в личном Telegram-канале подчеркнула: страны, спонсирующие преступную деятельность киевского режима, давно известны. Это, в первую очередь, США, Франция, Британия — постоянные члены Совета безопасности ООН.

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма. Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный», — подытожила Захарова.

Очевидцы сообщили о хлопках в небе над Новой Москвой: что это было?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию в Новой Москве после атаки беспилотников. Он подчеркнул, что БПЛА принадлежали украинской стороне. Их уже ликвидировали, а на месте работают экстренные службы.