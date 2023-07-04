Собянин: в Новой Москве отражена попытка атаки украинских беспилотников

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 165 0

Глава Москвы подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет.

Собянин: в Новой Москве отражена попытка атаки украинских беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

В Новой Москве отражена попытка атаки украинских беспилотников. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин, прокомментировав странные хлопки, о которых рассказывали очевидцы.

Очевидцы сообщили о хлопках в небе над Новой Москвой: что это было?

«Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области», — подчеркивалось в заявлении, опубликованном в Telegram-канале чиновника.

В результате инцидента пострадавших нет. Все обнаруженные вражеские беспилотники уже ликвидированы. В настоящий момент на месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места в Новой Москве, где были слышны хлопки и видны столбы дыма.

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