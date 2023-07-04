Собянин: в Новой Москве отражена попытка атаки украинских беспилотников

Глава Москвы подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В Новой Москве отражена попытка атаки украинских беспилотников. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин, прокомментировав странные хлопки, о которых рассказывали очевидцы.
Очевидцы сообщили о хлопках в небе над Новой Москвой: что это было?
«Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области», — подчеркивалось в заявлении, опубликованном в Telegram-канале чиновника.
В результате инцидента пострадавших нет. Все обнаруженные вражеские беспилотники уже ликвидированы. В настоящий момент на месте продолжают работать экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места в Новой Москве, где были слышны хлопки и видны столбы дыма.
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