Очевидцы сообщили о хлопках в небе над Новой Москвой: что это было?

По словам свидетелей событий, все произошло ранним утром.

Очевидцы сообщили о хлопках в небе над Новой Москвой. По словам свидетелей событий, все произошло ранним утром. В разговоре с 5-tv.ru местные жители признались, что сначала даже не поняли, что именно произошло.

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«Я спал, проснулся и сразу начал ей звонить (говорит о своей спутнице — Прим. ред.) Потом увидели там дым, облако», — заявил мужчина по имени Владимир.

Его спутница по имени Мария подтвердила информацию и добавила, что хлопки были слышны примерно около 5:10 утра. Еще одна жительница Новой Москвы — Галина — пояснила, что слышала два хлопка. Также, по ее словам, через десять минут два хлопка снова повторились.

Кроме того, местные заявляли о столбах дыма, поднимавшихся к небу. Это подтверждают и кадры с места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейсы из Внуково стали перенаправлять в другие аэропорты столицы и области.