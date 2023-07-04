Ущерб на десятки миллионов: что известно о разрушительном пожаре в Химках

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Корреспондент «Известий» Лихоманова показала последствия пожара на фабрике в Химках

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Благодаря усилиям пожарных, самого страшного удалось избежать.

Крупный пожар этой ночью тушили в химкинском районе Сходня в Подмосковье — там огонь вспыхнул в здании с лакокрасочными материалами. Изначально пламя угрожало соседним зданиям, в том числе общежитию, но, благодаря усилиям пожарных, самого страшного удалось избежать.

К утру возгорание локализовали и потушили — теперь время подсчитывать десятки миллионов ущерба. Корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова продолжит.

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