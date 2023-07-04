«Родилась в Ростове, а попала в ад»: ужасы жизни с иностранцам глазами россиянок

Как сложилась судьба женщин из Советского Союза, уехавших за возлюбленными в арабскую страну, о которой они ничего не знали?

Некоторые жительницы СССР уезжали в Ирак в советские времена вслед за любимыми мужчинами. О том, какой оказалась их новая жизнь, они рассказали изданию aif.ru.

Многоженство

Елена из Суздаля и Мария из Курской области отправились в Ирак за мужчинами, которых любили больше жизни. Однако после переезда они узнали, что стали не единственными женами.

«Поженились, приехали в Ирак — и выясняется, что я буду второй женой: у мусульман можно четыре раза брак заключать. Скандал устроила, тарелки перебила. А потом… ну, привыкла как-то. Любила я его, что и говорить», — поделилась Елена.

Постоянные обстрелы

«Бегу через границу в Иран, один ребенок за юбку держится, второго на руках несу, третий в животе, и думаю — Господи Иисусе, Аллах всемогущий, ну за что мне все это?» — рассказывает Мария.

Первое время, по признанию женщин, они были готовы сойти с ума. Так, Анастасия из Ростова пожаловалась, что однажды она жарила на кухне котлеты, стоя в одном белье, и вдруг на улице начали падать снаряды.

«Вот такая жизнь настала. Родилась в мирном Ростове, а попала в ад», — с горечью сказала женщина.

Нищета

Российские женщины приехали в чужую страну, и в условиях войны смогли там выжить и обустроиться. Они обучили местных многому: готовить борщ, закатывать огурцы в банки, а некоторые даже начали по их примеру делать алкоголь.

«Если вокруг тебя десятилетиями бесконечная война — без алкоголя никуда. Нужно что-то, чтобы нервы успокаивать. Знали бы вы, какой у меня коньяк получался!» — рассказала одна из эмигранток.

Однако часто им не хватало денег на лекарства или еду для ребенка. В таких ситуациях спасали соседи — собирали деньги, покупали препараты на черном рынке, а едой делились из собственных запасов.

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