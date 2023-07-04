Возрождение единой Азии: в Китае выступили с громким заявлением к соседям

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Ван И заявил о необходимости возрождения единой Азии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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На этом фоне глава евродипломатии Жозеп Боррель вылетает на следующей неделе в Пекин.

Китай открыто заявил о необходимости возрождения единой и сильной Азии, независимой от внешних политических сил. Такое заявление сделал главный дипломат Поднебесной Ван И на трехстороннем форуме Китая, Южной Кореи и Японии.

Он особо подчеркнул общие ценности, культуру и историю их народов. А про западных коллег отметил, что они неспособны даже отличить китайцев, японцев и корейцев друг от друга.

На этом фоне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вылетает на следующей неделе в Пекин для налаживания отношений. Видимо, будет пытаться исправить результаты предыдущего и не очень успешного визита американского госсекретаря.

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