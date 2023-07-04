Путин: в победе России никто не сомневается

Президент отметил, что сегодня российский народ сплочен как никогда раньше. И это в условиях настоящей гибридной войны.
Фото: © РИА Новости / Александр Казаков
В победе России никто никогда не сомневался и не сомневается. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя сложившуюся мировую обстановку.
Ранее глава государства отметил, что сегодня российский народ сплочен как никогда раньше. И это в условиях настоящей гибридной войны, которую ведет «коллективный Запад».
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