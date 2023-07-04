Путин: в победе России никто не сомневается

В победе России никто никогда не сомневался и не сомневается. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя сложившуюся мировую обстановку.

Ранее глава государства отметил, что сегодня российский народ сплочен как никогда раньше. И это в условиях настоящей гибридной войны, которую ведет «коллективный Запад».