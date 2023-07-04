Путин: в победе России никто не сомневается

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15 0

Президент отметил, что сегодня российский народ сплочен как никогда раньше. И это в условиях настоящей гибридной войны.

Путин: в победе России никто не сомневается

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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В победе России никто никогда не сомневался и не сомневается. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя сложившуюся мировую обстановку.

Ранее глава государства отметил, что сегодня российский народ сплочен как никогда раньше. И это в условиях настоящей гибридной войны, которую ведет «коллективный Запад».

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