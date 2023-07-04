Путин: против России ведется гибридная война, но народ сплочен как никогда

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 674 0

Глава государства обсудил самые важные вопросы современности на заседании Совета глав государств ШОС.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Против России в настоящее время ведется гибридная война, но народ сплочен как никогда. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в рамках заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит открылся сегодня в Нью-Дели.

«Россия ощущает все это непосредственно на себе. Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию соседней с нами страны — Украины, фактически враждебного государства, анти-России. Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасс и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. Все это — для того, чтобы поставить под удар безопасность России», — отметил президент РФ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала в Тюмени украинского агента, склонявшего военных на сторону ВСУ.

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