Три часа вниз головой: американские горки в США сломались во время сеанса

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Восемь человек застряли на американских горках в США на три часа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod; 5-tv.ru

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Теперь руководство парка выясняет причины инцидента.

В американском Висконсине на аттракционе застряли восемь человек, большинство из них — дети. Американские горки внезапно остановились во время движения.

Людям пришлось провести вниз головой около трех часов — именно столько времени потребовалось, чтобы их освободить. Пострадавших доставили в больницу.

Теперь руководство парка выясняет причины инцидента. Аттракцион в настоящее время закрыт.

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