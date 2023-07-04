Три часа вниз головой: американские горки в США сломались во время сеанса

Теперь руководство парка выясняет причины инцидента.

В американском Висконсине на аттракционе застряли восемь человек, большинство из них — дети. Американские горки внезапно остановились во время движения.

Людям пришлось провести вниз головой около трех часов — именно столько времени потребовалось, чтобы их освободить. Пострадавших доставили в больницу.

Теперь руководство парка выясняет причины инцидента. Аттракцион в настоящее время закрыт.