Топ-3 знака, которым придется держать себя в руках в суперлуние

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Кому-то астрономическое явление подарит новые возможности, а кого-то заставит пересмотреть обычные, казалось бы, вещи. Чему стоит противиться, а чему поддаться в этот период?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов; Rutply; 5-tv.ru

Суперлуние — это полнолуние в период наибольшего сближения Земли и ее единственного естественного спутника. Луна в это время кажется больше и ярче обычного. Однако меняется не только внешний вид небесного тела, но и его влияние на знаки зодиака.

Фаза суперлуния началась 3 июля, сейчас светило поддерживают Юпитер и Сатурн, что помогает в карьере и работе, укрепляет веру в собственные силы. Но есть и обратная сторона медали, рассказала в беседе с 5-tv.ru астролог Ксения Шахова.

Топ-3 знака, на которые суперлуние повлияет позитивно

Суперлуние от 3 июля 2023 произошло на оси двух знаков — Рак и Козерог. Соответственно, на них и оказывает наибольшее влияние. Благо, что хорошее.

Рожденные под этим знаком в период суперлуния открыты всему новому — образованию, поездкам, знакомствам. Деньги в это время любят Раков и Козерогов. Велик шанс выиграть лотерею или заключить выгодную сделку. А Козерогов успехи будут ожидать еще и в личной жизни.

Удача не обойдет стороной и Близнецов. Их суперлуние приблизит к заветной цели, поможет самореализоваться и укрепить позиции. Исчезнет страх публичных выступлений. Кроме того, есть прекрасные возможности обогатиться — спешите использовать их!

Топ-3 знака, на которые суперлуние повлияет негативно

Львам сейчас стоит утихомирить свою натуру, чтобы не наломать дров. Звезды советуют в каждом решении взвешивать все «за» и «против», а не смотреть на мир сквозь мимолетные эмоции.

Для Тельцов суперлуние подготовило контрастные подарки. С одной стороны их ждет счастье, а с другой — настигнет преследующее желание порвать со старыми связями. Настойчиво будут преследовать мысли о принятии радикальных решений в разных сферах, в том числе отношениях и финансах. Остановитесь, подумайте.

Рыбам придется отказаться от досуга и уделить больше внимания работе. Отдых будет отнимать у них энергию, а позитивных изменений можно будет добиться только трудом. Интенсивная деятельность поможет подтолкнуть вас к запросу души. Не сопротивляйтесь новому графику и рамкам: все это стимулирует вас быть совершенней.

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