«На малолетку»: бывшая сына Натальи Сенчуковой высказалась о его новой девушке

Звездная мама расстроена из-за развода сына, но принимает его решение.

Долгое время единственный наследник Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий встречался с девушкой по имени Дарья. Возлюбленные в июле 2022 года даже сыграли свадьбу, но счастье не продлилось долго.

Буквально в середине июня стало известно о том, что Василий и Дарья разошлись. В сети ползут сплетни о том, что причиной разрыва стало увлечение мужчины 19-летней танцовщицей и мастером по бровям по имени Лера.

На днях экс-супруга не смогла сдержать эмоций и бурно отреагировала на роман бывшего. Женщина с ехидством прошлась по нынешней пассии.

«Простите, но как можно было такую шикарную, породистую девушку променять на эту малолетку-бровистку? Кошмар…» — эмоционально написала экс-супруга в социальной сети.

Наследник и его новая возлюбленная не комментируют перемены в личной жизни и резкие высказывания Дарьи. Ребята наслаждаются друг другом и радуют общественность романтичными кадрами.

Сын Сенчуковой и Рыбина вместе со своей новой возлюбленной Валерией. Instagram* / lers_xo.beauty

Больше всего расстроена тем, что брак оказался мимолетным сама Наталья Сенчукова. По словам матери, возможно, еще до свадьбы существовали какие-то проблемы.

«Тут умудренным опытом-то разобраться сложно, а молодым — тем более. Видимо, была какая-то трещина, которая потом, к сожалению, стала увеличиваться», — разоткровенничалась исполнительница изданию StarHit.ru.

Также звездная мама подчеркнула, что Василий с женой развелись давно. Лишь после этого он завел новые отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Сенчуковой и Рыбина развелся через год после свадьбы.

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