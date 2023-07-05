В результате удара ВСУ по Макеевке была повреждена больница
Есть пострадавшие, в том числе тяжелораненые.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
Здание медицинского учреждения в Макеевке повреждено из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Камышов.
По его словам, неонацисты нанесли поражение по хирургическому и реанимационному отделению. Есть пострадавшие, в том числе тяжелораненые.
Прежде стало известно о том, что украинские боевики нанесли удары по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS.
Кроме этого, врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что восемь человек получили ранения в Донецке, Макеевке и Александровке. Среди пострадавших есть девочка 2017 года рождения. Во время обстрела Петровского района Донецка погибли двое.
О начале военной спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Такое решение было принято после того, как к главе государств обратились главы ЛНР и ДНР с просьбой предоставить военную защиту от киевского режима, который возобновил массированные обстрелы жилых кварталов. Попытки урегулировать конфликт мирным путем Украина проигнорировала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики ударили по Макеевке из установок HIMARS.
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