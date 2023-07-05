Обратная сторона медали: что происходит в регионах России в разгар белых ночей

Речь не только о Петербурге, а еще об Архангельске, Мурманске и Карелии.

Недешево сейчас выходят поездки на север и северо-запад нашей страны, всему виной — белые ночи. На это время в регионе приходится пик туристического сезона.

Причем, речь не только о Петербурге, а еще об Архангельске, Мурманске и Карелии. Традиционно в это время проходят сотни мероприятий, приезжают тысячи туристов и все ради одного — сделать незабываемые фотографии и получить невероятные эмоции.

Но есть у этого времени и обратная сторона медали. В том числе о ней — корреспондент «Известий» Василий Михеев.