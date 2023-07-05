На шахте в Оренбургской области загорелась буровая установка
Спасатели эвакуировали более 400 сотрудников предприятия.
Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine
В шахте предприятия по добыче природных ресурсов в Оренбургской области произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 03.15 (мск) минувшей ночью.
Как стало известно 5-tv.ru, в шахте Гайского горно-обогатительного комбината загорелась буровая установка «Бумер». Пожар произошел на глубине 1052 метра.
На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства Гайского и Копейского военизированных горноспасательных взводов (ВГСВ). Уже в 03.53 (мск) пожар был ликвидирован.
Возгорание произошло на площади восемь квадратных метров. В результате ЧП погибших и пострадавших нет, в ходе тушения пожара из шахты эвакуировали 424 человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал о ликвидации сильнейшего пожара на Лужской газотурбинной ТЭЦ в Великом Новгороде.
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