«Хлопок был»: пожар в Новгородской области ТЭЦ полностью ликвидирован

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 756 0

Пожар в Новгородской области ТЭЦ полностью ликвидирован

Фото, видео: МЧС РФ ; 5-tv.ru

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Пострадавших нет, а причины воспламенения устанавливаются.

Сильнейший пожар произошел на «Лужской газотурбинной ТЭЦ» в Великом Новгороде. По данным силового ведомства, его полностью ликвидировали, пострадавших нет, а причины воспламенения устанавливаются.

«По прибытию было установлено, что горит внутри здания. По всей площади. Ранг пожара был увеличен до вызова номер два. Все силы и средства гарнизона Великого Новгорода были подняты по тревоге», — сообщил сотрудник МЧС.

На данный момент ликвидировано открытое горение. Проходит разборка конструкций и поиски очагов.

«Хлопок был, но он был изнутри здания. И, скорей всего, это было результатом пожара, разгерметизации какого-то сосуда», — пояснил мчсник.

Прокуратора организовала проверку по факту пожара на электростанции. По предварительным данным установлено, что 4 июля 2023 года произошло возгорание турбины.

Органы, занимающиеся установлением причины инцидента, в скором времени дадут оценку соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности на опасном объекте, а также экологической безопасности.

Одновременно с этим правоохранительные органы держат на контроле ситуацию с обеспечением сохранности граждан, а также надлежащего энергоснабжения в регионе.

На месте работу экстренных служб координирует руководство прокуратуры Великого Новгорода. По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле и. о. прокурора области.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный пожар произошел на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде.

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«Хлопок был»: пожар в Новгородской области ТЭЦ полностью ликвидирован

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