Виноват Аффлек? Дженнифер Лопес сделала неожиданное заявление об алкоголе

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Дженнифер Лопес призналась, что вновь начала употреблять алкоголь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Таблоиды сразу выдвинули свою версию происходящего.

Дженнифер Лопес сделала неожиданные заявления, заставив фанатов беспокоиться о ее нездоровых привычках. Звезда разоткровенничалась в социальных сетях о своем пристрастии к крепким напиткам.

«Я пробовала много всего, разные коктейли, в одно время мне нравился „Белый русский“, мне нравилось розе, но я еще не нашла то, что мне бы очень нравилось, чтобы я могла сказать: „Да, это мой напиток!“ <…> Я пью не для того, чтобы надраться, а чтобы быть социальной и хорошо проводить время!» — поделилась звезда.

Несмотря на слова поп-дивы о том, что она старается пить «ответственно», таблоиды сразу догадались, в чем тут дело: ее нынешний супруг Бен Аффлек страдал алкоголизмом и трижды проходил реабилитацию. Вероятно, сказалось его дурное влияние, ведь до свадьбы Лопес утверждала, что не пьет вовсе, так как это вредит красоте.

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