Теплоход врезался в пирс в Ярославле, есть пострадавшие

В Ярославле прогулочный теплоход врезался в пирс, около 100 человек были эвакуированы с места происшествия. Из-за аварийной ситуации, произошедшей на воде, пострадали три человека. Один был госпитализирован в медицинское учреждение. Характер полученных им травм не раскрывается.

В региональном департаменте здравоохранения агентству ТАСС рассказали, что после столкновения трамвайчика с бетонным пирсом осмотрено было восемь человек. В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что эвакуированных также осматривают медики.

ВКонтакте / Татьяна Сосина / id36737439

Экстренные службы ранее оповестили о ситуации с теплоходом «Москва-208». Инцидент произошел на Тверицкой набережной. На кадрах, полученных 5-tv.ru, видно, что нос судна врезался в бетонный пирс. Отмечается, что сам теплоход значительных повреждений не получил — пробоин или трещин при осмотре обнаружено не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный пожар произошел на территории бывшего завода «Севкабель» в Петербурге.