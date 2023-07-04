Мощный пожар произошел на территории бывшего завода «Севкабель» в Петербурге

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В результате ЧП оказались под угрозой даже рядом припаркованные авто. Есть ли пострадавшие?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Десятки человек эвакуировали из-за крупного пожара на Васильевском острове в Петербурге. Все произошло на территории бывшего завода «Севкабель». Теперь это — культурно-общественное пространство.

Загорелся чердак пятиэтажного здания. Те, кто находился внутри, признались, что запах гари почувствовали не сразу. И о пожаре узнали уже, когда в дверь стали стучать спасатели. Пришлось все бросать и бежать на улицу.

В непростой ситуации оказались и автомобилисты, чьи машины были припаркованы рядом с горящим зданием. Улицы перекрыли, и несколько часов владельцы не могли забрать свой транспорт. Но в итоге имущество не пострадало. А пожар спасатели взяли под контроль, не дав огню перекинуться на нижние этажи.

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