Умерла вице-президент Федерации фигурного катания Ирина Рабер

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 977 0

Причина трагедии уже названа. Что произошло на самом деле?

Умерла вице-президент Федерации фигурного катания Ирина Рабер

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), префект Северо-восточного административного округа Москвы Ирина Рабер скоропостижно скончалась. Ей было 73 года. Печальное известие появилось на сайте СВАО сегодня.

Причину смерти близкие и родственники Рабер скрывать не стали. Отмечалось, что всему виной долгая болезнь, победить которую, к сожалению, не сумели.

«Ирина Яковлевна обладала особой харизмой. Целеустремленный лидер, умелый организатор, она умела убеждать и вести за собой. Эффектная и обаятельная женщина, она всегда была душой компании и вдохновляла всех, кто с ней работал», - говорится в официальном заявлении на сайте СВАО.

Рабер руководила Федерацией фигурного катания на коньках с 2005 по 2022 годы. Должность главы ФФККР занимала с 2006 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти министра транспорта Белоруссии Алексея Авраменко.

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