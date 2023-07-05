Умерла вице-президент Федерации фигурного катания Ирина Рабер

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), префект Северо-восточного административного округа Москвы Ирина Рабер скоропостижно скончалась. Ей было 73 года. Печальное известие появилось на сайте СВАО сегодня.

Причину смерти близкие и родственники Рабер скрывать не стали. Отмечалось, что всему виной долгая болезнь, победить которую, к сожалению, не сумели.

«Ирина Яковлевна обладала особой харизмой. Целеустремленный лидер, умелый организатор, она умела убеждать и вести за собой. Эффектная и обаятельная женщина, она всегда была душой компании и вдохновляла всех, кто с ней работал», - говорится в официальном заявлении на сайте СВАО.

Рабер руководила Федерацией фигурного катания на коньках с 2005 по 2022 годы. Должность главы ФФККР занимала с 2006 года.

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