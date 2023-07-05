Умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 689 0

Чиновник возглавлял министерство с 2019 года.

Умер министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко

Фото: фото из открытых источников

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Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко скоропостижно скончался 4 июля на 47-м году жизни. Трагическую новость сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, подтвержденную в ведомстве.

Авраменко родился в 1977 году в Минске, окончил Белорусскую государственную политехническую академию, работал мастером дорожно-строительного управления в строительно-монтажном тресте № 8. В начале 2000-х занимал пост главного специалиста отдела содержания дорожной сети Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии, затем — главным специалистом управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор».

С 2006 года Авраменко работал на разных должностях в управлении транспорта и связи аппарата Совета Министров республики, а в 2012 году возглавил управление. В июле 2013 года стал заместителем министра транспорта и коммуникаций Белоруссии, а в 2019-м возглавил министерство.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти украинского актера Владимира Приходько в Харьковской области на 90-м году жизни.

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