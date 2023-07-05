Информация также направлена в местные органы опеки и прокуратуру.

Ситуацию с девочкой, показавшей в эфире федерального телеканала международный жест о помощи, взяла под контроль Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская. Об этом она сообщила в ответе на официальный запрос 5-tv.ru.

«Ситуация на личном контроле детского омбудсмена. Полученная информация направлена в органы опеки и попечительства, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав округа Муром, а также в Муромскую городскую прокуратуру для рассмотрения, проведения проверки и принятия компетентных мер реагирования», — говорится в ответе Раснянской.

Юная героиня передачи «Мужское и женское» на федеральном канале в прямом эфире подала жестом международный сигнал о помощи. Выпуск программы под названием «Сутяжничество» состоялся 21 июня, где рассказывалась история о том, как мать и отец борются за опеку над младшей дочерью.

В ходе беседы с журналистами старший ребенок за спиной младшей сестры согнула большой палец к ладони и обхватила его остальными. Это движение она повторила несколько раз. Зрители восприняли это как международный жест просьбы о помощи при домашнем насилии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о семье девочки, показавшей сигнал SOS в эфире телеканала.