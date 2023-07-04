Невербальная защита: что известно о семье девочки, показавшей сигнал SOS в эфире телеканала

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Бабушка показавшей в эфире жест SOS девочки рассказала о подозрительных таблетках и угрозах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bahnmueller; 5-tv.ru

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Ситуацией уже занимаются психологи и следователи. Что уже известно?

Во Владимирской области набирает обороты история о восьмилетней девочке. В эфире одного из федеральных каналов ребенок показал жест, который во всем мире означает просьбу о помощи. Семья маленькой Вероники переживает непростые времена — родители разводятся и делят не только имущество.

Сейчас психологи и следователи пытаются понять, что же хотела сказать девочка. Это пыталась выяснить и корреспондент «Извсетий» Натали Графчикова.

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