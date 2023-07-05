«Всех ждем»: власти Анапы прокомментировали переполненные пляжи

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

Власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами и заявили, что мест достаточно

«Всех ждем»: власти Анапы прокомментировали переполненные пляжи

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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В городе-курорте уже насчитали свыше 155 тысяч туристов. Смогут ли они все разместиться?

Проблем с местами на пляжах Анапы в настоящее время нет. Об этом заявили власти, комментируя распространившиеся в интернете видео с большим количеством отдыхающих на берегах Черного моря.

«Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» — заявили РИА Новости в администрации города-курорта.

Отмечается, что большое количество туристов наблюдается только на центральных пляжах. Однако в Анапе их свыше 40 километров. Кроме того, в городе работают более 1,5 тысячи объектов для размещения гостей, которых, по состоянию на 3 июля, уже 155 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за год путевки в Турцию и Египет прибавили в цене от 35 до 50%.

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