«Всех ждем»: власти Анапы прокомментировали переполненные пляжи

В городе-курорте уже насчитали свыше 155 тысяч туристов. Смогут ли они все разместиться?

Проблем с местами на пляжах Анапы в настоящее время нет. Об этом заявили власти, комментируя распространившиеся в интернете видео с большим количеством отдыхающих на берегах Черного моря.

«Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» — заявили РИА Новости в администрации города-курорта.

Отмечается, что большое количество туристов наблюдается только на центральных пляжах. Однако в Анапе их свыше 40 километров. Кроме того, в городе работают более 1,5 тысячи объектов для размещения гостей, которых, по состоянию на 3 июля, уже 155 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за год путевки в Турцию и Египет прибавили в цене от 35 до 50%.