Цены летят вверх: путевки в Турцию и Египет подорожали до 50%

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Путевки в Турцию и Египет из России за год подорожали до 50%

Фото, видео: www.globallookpress.com / Katja Kreder; 5-tv.ru

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Считавшиеся ранее бюджетными направления обогнали по стоимости Эмираты.

А вот отдых на заграничных курортах, напротив, дорожает. За год путевки в Турцию и Египет прибавили в цене от 35% до 50%.

Неделя отдыха на двоих сейчас обойдется примерно в 150-200 тысяч. Такой рост эксперты индустрии объясняют поднявшимся курсом доллара.

Что интересно — считавшиеся ранее бюджетными направления обогнали по стоимости Эмираты. Цены на путевки на арабские курорты начинаются от 100 тысяч рублей. В отличие от Египта и Турции, туда летает много рейсов, к тому же, сейчас не сезон — слишком жарко.

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