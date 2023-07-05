«Жизнь меняется кардинально»: что ждет Костомарова после протезирования

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Потерявшая кисти рук Маргарита Грачева: жизнь Романа Костомарова изменится кардинально

«Жизнь меняется кардинально»: что ждет Костомарова после протезирования

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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С ампутацией можно жить более насыщенной жизнью.

Многих россиян в 2018 году поразила история Маргариты Грачевой — девушки, которую муж вывез в лес, а после отрубил руки. Она откровенно призналась изданию aif.ru, как научилась жить без кистей и как проходило ее восстановление. Девушка также поддержала фигуриста Романа Костомарова, который сейчас проходит реабилитацию после ампутации.

«В этой ситуации нет универсальных советов. Это все сложно, тяжело и физически, и психологически. Твоя жизнь меняется кардинально. Но в истории есть много примеров, когда люди с ампутацией рук и ног живут даже более насыщенной жизнью, чем обычные люди. Адаптироваться сегодня возможно», — заявила Грачева.

Девушка отметила, что самое банальное и неподходящее утешение — это говорить, что все будет хорошо. После ампутации каждое действие, даже самое простое, кажется невероятно сложным заданием. В первое время Грачевой во всем помогала мама. Девушка решила учиться жить по-новому. Она призналась, что это тяжело и к этому надо быть готовым.

Грачева рассказала, что она не испытывала фантомных болей, но столкнулась с другим странным ощущением. Ей хотелось почесать пальцы, которых нет.

Девушка отметила, что из-за санкций в России есть проблемы с протезированием. Некоторые очень долго ждут свои заказы. Но в целом, эта сфера в стране активно развивается. Грачева отметила, что протез поставить легко, а вот приспособиться к нему уже тяжелее. Из-за того, что ее история получила огласку, много таких же людей с ампутированными конечностями стали ее поддерживать и приглашать на разные мероприятия. И когда человек находится в кругу таких же, как он сам, то это безусловно помогает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Жулин рассказал про роковой укол, который чуть не убил Костомарова.

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«Жизнь меняется кардинально»: что ждет Костомарова после протезирования

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