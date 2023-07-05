Снежный ком: Жулин рассказал про роковой укол, чуть не убивший Костомарова

Знаменитый фигурист Роман Костомаров лишился некоторых частей тела из-за тяжелой болезни и сейчас пытается восстановиться.

Вся страна с тревогой и надеждой следила за тем, как знаменитый спортсмен Роман Костомаров борется с болезнью. Каждый день поступала масса информации о его состоянии, новости были одна тревожнее другой. Но фигурист не сдавался. Он смог победить тяжелую болезнь и на днях выложил в своих социальных сетях несколько роликов с тренировок. Мужчина показал, как упорно осваивает протезы, выполняет физические упражнения, идет вперед и не сдается. Подписчики были в восторге от трудолюбия и силы воли спортсмена, они поддержали его, назвали настоящим героем, человеком с железной волей и пожелали скорейшего восстановления.

Бывший коллега и тренер Романа Костомарова Александр Жулин в передаче на одном из федеральных каналов поделился своей версией трагедии, произошедшей с фигуристом.

«Мне сказали, что шанс на то, что он будет жить, — 2%. С того самого момента мы все только в общем-то из церкви не выходили. Насколько я знаю, он потянул плечо первого января. И чтобы кататься продолжать, ему укололи противовоспалительное. Что делает противовоспалительное? Снимает температуру, человек не чувствует, во-первых, боли в плече. И не поднимается температура. И я думаю, что он уже тогда заболел пневмонией. И за счет того, что температура сбивалась, симптомов каких-то серьезных кроме кашля, не было. И я думаю, что вот это довело за десять дней его до очень плохого состояния. Видимо, он перенес на ногах пневмонию. А Роман такой человек — не выйдет кататься только при условии, что он уже умер», — подчеркнул Жулин.

По словам Жулина, злую шутку с Костомаровым сыграло то, что он настоящий профессионал, который всегда сделает свою работу. И когда 10 января после окончание «елок», в которых Костомаров принимал участие на открытом воздухе, сходил в баню, все это закрутилось, как снежный ком. И привело на больничную койку.

Тренер фигуриста также рассказал, что в недавнем разговоре спортсмен сравнил свою ситуацию с той, в которой оказался Мересьев (Алексей Мересьев — советский военный летчик-истребитель, который во время Великой Отечественной войны сбил несколько вражеских самолетов, но однажды удача покинула его, самолет летчика был подбит, он полз по снегу 18 дней и отморозил обе ступни. После ампутации вернулся на фронт и продолжил летать. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза).

Костомаров заметил, что вот Мересьев по лесу полз, а он, Роман, просто простудился. Простуда с ампутацией частей конечностей. Жилин уверен, что Костомаров постоянно думает про ампутацию. Но эту ситуацию, по словам тренера, они не обсуждали. Александр Жилин считает, главное, что фигурист остался жив, остался отцом своих детей и мужем своей жены. Тренер рассказал, что и жене Костомарова, Оксане Домниной, которая постоянно находится рядом с мужем, очень нелегко дается вся эта ситуация, они постоянно молятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Роман Костомаров расчувствовался после тренировки на протезах.