США продолжают оказывать давление на страны. Манипуляция одна — «очень сложное время».

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал своего турецкого коллегу поддержать вступление Швеции в НАТО. Разговор дипломатов состоялся в преддверии саммита организации — он пройдет на следующей неделе в Вильнюсе.

При этом, наблюдатели считают, что на ближайшей встрече Швецию в НАТО все-таки не примут. Этому мешают позиции Венгрии и особенно Турции.

Анкара остро реагирует на публичные акции с сожжением Корана на улицах Стокгольма. Очередной подобный инцидент случился в конце июня. В результате Финляндия, которая подала заявку на вступление в НАТО одновременно со Швецией в прошлом году — уже в альянсе, а перспективы шведов все еще туманны.