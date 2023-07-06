Блинкен призвал Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО: помогите
Блинкен призвал Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО
Фото, видео: www.globallookpress.com / John Macdougall; 5-tv.ru
США продолжают оказывать давление на страны. Манипуляция одна — «очень сложное время».
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал своего турецкого коллегу поддержать вступление Швеции в НАТО. Разговор дипломатов состоялся в преддверии саммита организации — он пройдет на следующей неделе в Вильнюсе.
При этом, наблюдатели считают, что на ближайшей встрече Швецию в НАТО все-таки не примут. Этому мешают позиции Венгрии и особенно Турции.
Анкара остро реагирует на публичные акции с сожжением Корана на улицах Стокгольма. Очередной подобный инцидент случился в конце июня. В результате Финляндия, которая подала заявку на вступление в НАТО одновременно со Швецией в прошлом году — уже в альянсе, а перспективы шведов все еще туманны.
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