Президент Португалии упал в обморок из-за жары
Главу государства на руках уносили с официального мероприятия.
Фото, видео: Reuters / POOL; 5-tv.ru
Изнуряющая жара ударила по президенту Португалии. Политик упал в обморок во время официального визита в университет. Его буквально на руках вынесли с мероприятия и оперативно госпитализировали.
Сообщается, что президент уже чувствует себя лучше, и готовится к выписке. Временное недомогание списали на переутомление и зной, царящий в Португалии.
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