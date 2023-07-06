Президент Португалии упал в обморок из-за жары

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Главу государства на руках уносили с официального мероприятия.

Фото, видео: Reuters / POOL; 5-tv.ru

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Изнуряющая жара ударила по президенту Португалии. Политик упал в обморок во время официального визита в университет. Его буквально на руках вынесли с мероприятия и оперативно госпитализировали.

Сообщается, что президент уже чувствует себя лучше, и готовится к выписке. Временное недомогание списали на переутомление и зной, царящий в Португалии.

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