Дважды пришлось сдавать анализы: из-за чего президент Португалии начал падать в обмороки
Президент Португалии начал падать в обмороки из-за проблем с сердцем и сосудами
Фото: www.globallookpress.com / Ton Molina
Глава государства Марселу Ребелу ди Соуза объяснил, наконец, причину своего плохого состояния.
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза напугал общественность, упав в обморок на официальном мероприятии. Его пришлось уносить на руках.
Через несколько часов после инцидента глава государства вышел на связь и признался: все произошло из-за духоты и скакнувшего давления. Марселу Ребелу ди Соузе пришлось дважды сдавать анализы, чтобы медики могли оказать ему качественную помощь и выявить истинную причину случившегося, передает агентство EFE.
Сейчас глава Португалии комментирует свое состояние так:
«Я чувствую себя хорошо».
Иностранному политику в декабре прошлого года исполнилось 74 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти главы Минтранса Белоруссии. Ему было всего 46 лет.
73%
0.79 98.41
0.67
Нашли ошибку?