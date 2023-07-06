Дважды пришлось сдавать анализы: из-за чего президент Португалии начал падать в обмороки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 42 0

Президент Португалии начал падать в обмороки из-за проблем с сердцем и сосудами

Дважды пришлось сдавать анализы: из-за чего президент Португалии начал падать в обмороки

Фото: www.globallookpress.com / Ton Molina

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Глава государства Марселу Ребелу ди Соуза объяснил, наконец, причину своего плохого состояния.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза напугал общественность, упав в обморок на официальном мероприятии. Его пришлось уносить на руках.

Через несколько часов после инцидента глава государства вышел на связь и признался: все произошло из-за духоты и скакнувшего давления. Марселу Ребелу ди Соузе пришлось дважды сдавать анализы, чтобы медики могли оказать ему качественную помощь и выявить истинную причину случившегося, передает агентство EFE.

Сейчас глава Португалии комментирует свое состояние так:

«Я чувствую себя хорошо».

Иностранному политику в декабре прошлого года исполнилось 74 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти главы Минтранса Белоруссии. Ему было всего 46 лет.

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