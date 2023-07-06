«Определенный дефицит»: в Минтруде выявили, что россияне стали больше работать

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Минтруд: дефицит кадров ведет к росту продолжительности фактически отработанного времени

«Определенный дефицит»: в Минтруде выявили, что россияне стали больше работать

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В ведомстве заметили, что сотрудникам стали чаще предлагать переходить на более длительный рабочий день.

В некоторых регионах России есть определенный дефицит кадров, из-за чего россияне начинают больше работать. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю», — цитирует министра ТАСС.

В случае, когда работник соглашается на такие условия, это приводит к увеличению «общей средней по количеству часов недели».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как достичь баланса между работой и личной жизнью.

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