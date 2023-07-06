Второй сотрудник центра Ozon умер в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

В среду, 5 июля, стало известно, что менингококковая инфекция была выявлена среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. В рамках мерах по недопущению распространения инфекции 60 человек были вакцинированы. Кроме того, им был назначен прием антибиотиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один сотрудник центра Ozon умер в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией.