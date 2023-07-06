Сотрудник центра Ozon умер в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией
О выявлении заболевания в организации стало известно днем ранее.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Умер один из заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный Минздрав.
«Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти», — уточнили в ведомстве.
Днем ранее, 5 июля, стало известно, что менингококковая инфекция была выявлена среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. В рамках мерах по недопущению распространения инфекции 60 человек были вакцинированы. Кроме того, им был назначен прием антибиотиков.
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