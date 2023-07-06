Сотрудник центра Ozon умер в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 4 679 0

О выявлении заболевания в организации стало известно днем ранее.

Сотрудник центра Ozon умер в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Умер один из заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти», — уточнили в ведомстве.

Днем ранее, 5 июля, стало известно, что менингококковая инфекция была выявлена среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. В рамках мерах по недопущению распространения инфекции 60 человек были вакцинированы. Кроме того, им был назначен прием антибиотиков.

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