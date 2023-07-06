Умер легендарный летчик-испытатель Леонид Попов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 166 0

Летчик-испытатель Леонид Попов умер на 83-м году жизни

Умер легендарный летчик-испытатель Леонид Попов

Фото: Фото из открытых источников

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Что с ним произошло?

Легендарный летчик-испытатель Леонид Попов умер на 83-м году жизни в Подмосковье. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Он участвовал в испытаниях истребителей МиГ-31 различных модификаций в период с 1985 по 1989 год.

Попов родился 28 ноября 1940 года в Казани. В 1963-м он окончил Казанский авиационный институт, а затем трудился ведущим инженером на Горьковском авиазаводе.

Летчик в 1971 году закончил штурманское отделение Школы летчиков-испытателей. В рамках работы в Летно-исследовательском институте с 1971 по 1985 год он провел испытания навигационно-пилотажных комплексов на Ту-154, Ту-22М, МиГ-31, а также системы управления «Бурана» на Ту-154ЛЛ.

Из-за пожара двигателей в ходе вылета на МиГ-31 20 сентября 1979 года ему пришлось катапультироваться из воздушного судна. Он жил в городе Жуковский, а в 2014–2018 годах возглавлял общественное объединение испытателей «Клуб Героев города Жуковский».

В 1994 году Попова удостоили звания Героя России за мужество и героизм при освоении новых образцов авиатехники. Помимо этого, он нагрежден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Автор книги о погибших летчиках-испытателях «Страстная неделя», а также телевизионных фильмов «80 лет в строю», «Открытки из рая» и других.

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