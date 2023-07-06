Депутат заявил, что он жив и здоров.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг информацию о своей якобы экстренной госпитализации. Реакцию на появившиеся в интернете такие сведения он опубликовал с своем Telegram-канале.

«Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика», — написал депутат.

При этом в разговоре с 5-tv.ru он подтвердил, что находится в больнице. Свое состояние он оценил как «вполне нормальное». Однако по результатам анализов был выявлен сахарный диабет, в связи с чем врачи приняли решение проверить здоровье политика в стационарных условиях.

Прежде появилась информация о том, что Вассермана экстренно доставили больницу из-за осложнений на фоне сахарного диабета. Якобы он жаловался на плохое самочувствие в течение месяца, а также на повышенный сахар, жажду и сухость во рту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский режиссер Александр Митта находится в состоянии средней тяжести, однако у него были зафиксированы ухудшения.