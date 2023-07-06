«Не дождетесь!» — Вассерман прокомментировал информацию о своей госпитализации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 3 237 0

Депутат Госдумы Вассерман опроверг информацию о своей госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Депутат заявил, что он жив и здоров.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг информацию о своей якобы экстренной госпитализации. Реакцию на появившиеся в интернете такие сведения он опубликовал с своем Telegram-канале.

«Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика», — написал депутат.

При этом в разговоре с 5-tv.ru он подтвердил, что находится в больнице. Свое состояние он оценил как «вполне нормальное». Однако по результатам анализов был выявлен сахарный диабет, в связи с чем врачи приняли решение проверить здоровье политика в стационарных условиях.

Прежде появилась информация о том, что Вассермана экстренно доставили больницу из-за осложнений на фоне сахарного диабета. Якобы он жаловался на плохое самочувствие в течение месяца, а также на повышенный сахар, жажду и сухость во рту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский режиссер Александр Митта находится в состоянии средней тяжести, однако у него были зафиксированы ухудшения.

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