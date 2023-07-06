Начались осложнения: новые подробности состояния 90-летнего Митты

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 697 0

У госпитализированного Александра Митты начались осложнения на внутренних органах

Начались осложнения: новые подробности состояния 90-летнего Митты

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Российский режиссер Александр Митта находится в состоянии средней тяжести, однако у него были зафиксированы ухудшения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

О госпитализации 90-летнего Митты в Боткинскую больницу стало известно 3 июля. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась ему из-за внезапного частичного паралича, однако на месте врачи поставили ему другой диагноз — связанный с сердечным заболеванием.

Сегодня стало известно, у режиссера произошел микроинсульт, а также было выявлено онкологическое заболевание, которое дало осложнение на внутренние органы.

Сын Митты Евгений сообщил, что ситуация не критична, призвал не волноваться. По его словам, деятель культуры отправился в больницу по собственному желанию и скоро будет выписан. Между тем, пишут СМИ, именно Евгений вызывал скорую помощь отцу.

В 2022 году Александр Митта потерял жену, с которой прожил более полувека. А в марте 2023 года режиссер пережил коронавирусную инфекцию.

Ранее 5-tv.ru писал, композитор Александр Колкер был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге.

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