Охота на автомобили: россияне столкнулись с большой проблемой в Германии

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Машины с российскими номерами начали арестовывать в Германии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Bail; 5-tv.ru

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Какие опасности таят европейские дороги для туристов из России?

В Германии объявили охоту на машины с российскими номерами. Уже несколько семей оставили на обочине, а их авто арестовали и увезли на штрафстоянку.

Немцы слишком буквально трактуют формулировки наложенных санкций, в связи с чем наше посольство убедительно рекомендует не приезжать на территорию ФРГ на авто. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин расскажет, какие опасности таят европейские дороги для туристов из России.

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