Охота на автомобили: россияне столкнулись с большой проблемой в Германии
Машины с российскими номерами начали арестовывать в Германии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Bail; 5-tv.ru
Какие опасности таят европейские дороги для туристов из России?
В Германии объявили охоту на машины с российскими номерами. Уже несколько семей оставили на обочине, а их авто арестовали и увезли на штрафстоянку.
Немцы слишком буквально трактуют формулировки наложенных санкций, в связи с чем наше посольство убедительно рекомендует не приезжать на территорию ФРГ на авто. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин расскажет, какие опасности таят европейские дороги для туристов из России.
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